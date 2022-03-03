شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حركة أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية، أن أسعار الحديد تحركت نحو الارتفاع لتسجل مستويات 15400 إلى 16100 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويختلف السعر بين مصنع وآخر بحسب الدورة المتكاملة أو مصانع الدرفلة

وعن سعر الأسمنت في الأسواق، أوضح الزيني في تصريحات له، أنها تسجل فى المصانع بين 1250 إلى 1300 جنيه للطن، ويصل السعر للمستهلك بدءا من 1350 جنيها وقد يصل فى بعض المناطق 1450 جنيها.

وأشار الزينى إلى صياغة مذكرة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإلغاء قرار تقليل معروض الأسمنت، والذى انعكس على الأسعار مؤخرًا.