شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يوقف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الدولي الأربعاء وقف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وشدد على أنه توقف بالفعل عن الموافقة على الائتمان والاستثمار في روسيا في عام .2014 ومنذ منتصف عام 2020، لم يمنح البنك بيلاروس أي ائتمان جديد.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود في عام .2014

وفي بيلاروس، أجريت انتخابات رئاسية في آب/أغسطس 2020 اعتبرها المجتمع الدولي مزورة على نطاق واسع.