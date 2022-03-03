شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضاعف عدد سكان مصر 3 مرات منذ عام 1897 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الزيادة السكانية اهتماما كبيرا من جانب الدولة أدت إلى إطلاق الدولة المشروع القومي لتنمية الأسرة، وفي هذا الإطار ترصد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عدد سكان مصر منذ عام 1897 وحتى الآن، حيث شهدت هذه الفترة تضاعف عدد سكان مصر 3 مرات.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن أول تضاعف لعدد السكان تم خلال 50 سنة، ومع ارتفاع اعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط، ثم حدث التضاعف الثالث خلال 30 سنة، ومع استمرار ارتفاع في عدد السكان نتيجة معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة والتى وصلت إلى "3.4" لكل سيدة من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة عام 2052.

وتحتل مصر حاليا الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الأفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان، حيث سجل عدد سكان مصر بالداخل "103 مليون نسمة" الثلاثاء الماضي، بينما سجل عدد سكان مصر "102 مليون نسمة" يوم الإثنين 5/7/2021.

مع بلوغ عدد السكان "103 مليون نسمة" يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 شهور و22 يومـاً "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" أي 4310 نسمة في اليوم أي "179.6" فرد كل ساعة أي "3" فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.