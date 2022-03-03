شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للسياحة: ﻿"دهب" سيصبح أول فندق أخضر بسيناء تزامنا مع قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو عطية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة مصر للفنادق، إحدى شركات القابضة للسياحة والمدرجة فى البورصة المصرية، أن أعمال تطوير فندق دهب بجنوب سيناء تم الانتهاء منها بتكلفة نحو 250 مليون جنيه بعد عمل استمر 3 سنوات ونصف.

أضاف عمرو عطية لـ"الخليج 365" أن فندق دهب يضم 160 غرفة بمستوى 5 نجوم، موضحا أن الفندق يعمل بالطاقة النظيفة حاليا بنسبة 50‎%‎، وسيتم العمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100‎%‎ الفترة المقبلة ليكون أول فندق أخضر فى جنوب سيناء، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ المقبلة، فى شرم الشيخ cop 27.

أشار إلى أن الفندق يعمل حاليا بصورة تجريبية، تمهيدا لتشغيله بكامل طاقته الفترة المقبلة، لا سيما مع انحسار جائحة كورونا وتوقعات عودة معدلات السياحة لسابق عهدها، علاوة على الاستفادة من حالة الزخم خلال قمة المناخ فى مصر.

وأوضح عطية إنه بلا شك فإن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر على تدفق حركة السياحة من البلدين، وكذلك السياحة الأوروبية أيضا، خاصة فى المنتجعات بشرم الشيخ والغردقة وغيرها كتداعيات مباشرة للحرب.