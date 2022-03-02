شكرا لقرائتكم خبر عن طفلين على الأكثر شرط الحصول على الحافز المادى فى مشروع تنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع برنامج مشروع تنمية الأسرة، حوافزا مالية مؤجلة للسيدات والتى تصل إلى 60 ألف جنيه طبقا للسن عند الانضمام وبشرط الالتزام بضوابط الوثيقة.

1- صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط الالتزام بشروط الوثيقة

2-إنجاب طفلين على الأكثر

3- الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة

4- الفحص الدورى لسرطان الثدي والأمراض السارية



برنامج الحوافز المؤجلة

ويتمتع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بدعم سياسي غير مسبوق، حيث تعمل الدولة المصرية على الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال المشروع القومى لتنمية الاسرة، وتتضمن عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادى، محور التدخل الخدمي: خدمات الصحة الانجابية، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي ، محور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم ((KPIs، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.