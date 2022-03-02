شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: أزمة روسيا وأوكرانيا سيعقبها موجة تضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التداعيات الاقتصاديات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ستؤثر على العالم ككل، موضحًا إن هناك موجة تضخمية جديدة ستصيب العالم بسبب ما يحدث، حيث إن روسيا وأوكرانيا يمثلان سلة غذاء العالم، حيث يتم زراعة 30% من قمح العالم فيهما.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "روسيا تصدر ما يقرب من 38% من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، وتحتل روسيا المكانة الأولى في تصنيع الأسلحة والأجهزة مثل النيكل والبلاتنيوم وغيرهم، وفي الوقت الحالي من الصعب أن توجد أوروبا بديلا آخر للغاز".

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تصدر من 40 إلى 50% من احتياجات أوروبا ولن تتمكن من توفير احتياجاتها بشكل أكبر من ذلك، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها أوروبا على روسيا يمكن حتى الآن تقبلها، ولا تضغط على روسيا بشكل كبير، لأن روسيا يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من إنتاجها، ولكن الأزمة هو تهديد روسيا بخروجها من نظام سويفت".