شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات بختام تعاملات الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 850 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع بحوالي 3 جنيهات، في ختام تداولات اليوم، وذلك بالتزامن مع عودة الصعود للذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 2 مارس 2021 فى مصر

وننشر في سياق السطور التالية تطور حركة سعر الذهب في البورصات العالمية بالسوق المصري، على خلفية الارتفاع الجديد في سعر الذهب عالميًا، بعد أن سجلت الأونصة مستويات 1925 دولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في مصر:



أسعار الذهب:

عيار 18: 728.5 جنيه.

عيار 21 : 850 جنيها.

عيار 24 : 971.5 جنيه.

الجنيه الذهب: 6840 جنيها.

بالعودة لما شهده سوق الذهب خلال الأيام الماضية، سنجد أن أسعار الذهب قفزت أكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة، لكن خسر الذهب قمة الصعود مع الاتجاه للبيع وجني الأرباح.