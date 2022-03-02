شكرا لقرائتكم خبر بورشة تعلق إنتاج مصنعها في لايبتسيج بسبب تعطل إمدادات أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت شركة بورشة لصناعة السيارات تعليق إنتاجها في مصنعها بمدينة لايبتسيج الألمانية بسبب اختناقات التوريد، وتعطل إمدادات القطع القادمة من موردين لها في أوكرانيا.

وقالت الشركة «إن المصنع مجبر على تعليق الإنتاج من 2 مارس حتى نهاية الأسبوع المقبل مبدئيا. وفي الأيام والأسابيع المقبلة سيجرى التصرف وفقا للأوضاع، وسنعيد تقييم الوضع بشكل مستمر».

وبحسب مصادر من قطاع تصنيع السيارات، كانت شركة بورشة المملوكة لمجموعة «فولكس فاجن» تحصل على أحزمة الكابلات من غرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم بورشه: «مجموعة فولكس فاجن تنظر إلى الوضع في أوكرانيا بقلق وذهول كبيرين»، مضيفا أنه من المأمول وقف الأعمال القتالية سريعا والعودة إلى الدبلوماسية، وقال: «نحن مقتنعون بأن الحل المستدام للصراع يمكن أن يتم فقط على أساس القانون الدولي»، مؤكدا أن أمن الأشخاص وسلامتهم على رأس أولويات الشركة في أوكرانيا، مضيفا أن التأثيرات على الأنشطة التجارية سيجرى تحديدها باستمرار.