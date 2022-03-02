هيونداي تستهدف 7% من حصة سوق السيارات الكهربائية

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وكشف الرئيس التنفيذي للشركة جايهون تشانج، النقاب عن خارطة الطريق الخاصة بالتحول إلى السيارات الكهربائية والاستراتيجيات للشركة لمنتدى يوم المستثمر»سي. إي. أو» لعام 2022، أمس، حسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء.
وستستحدث الشركة 17 طرازا جديدا للسيارات الكهربائية بحلول 2030، تشمل 11 طرازا من سيارات هيونداي، وستا من للعلامة التجارية الفاخرة «جينيسيس».
وخصصت الشركة 5ر95 تريليون وون (79 مليار دولار) من الاستثمارات للأعمال المستقبلية، بحلول عام 2030، بما فيها 19.4 تريليون وون لإنتاج السيارات الكهربائية و12 تريليون وون لقدرات البرمجيات.
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