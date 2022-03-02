شكرا لقرائتكم خبر هيونداي تستهدف 7% من حصة سوق السيارات الكهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تهدف شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للسيارات، إلى زيادة المبيعات السنوية العالمية للسيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات، إلى 1.87 مليون وحدة وتأمين مستوى 7% من حصة السوق العالمية، بحلول عام 2030.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة جايهون تشانج، النقاب عن خارطة الطريق الخاصة بالتحول إلى السيارات الكهربائية والاستراتيجيات للشركة لمنتدى يوم المستثمر»سي. إي. أو» لعام 2022، أمس، حسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء.

وستستحدث الشركة 17 طرازا جديدا للسيارات الكهربائية بحلول 2030، تشمل 11 طرازا من سيارات هيونداي، وستا من للعلامة التجارية الفاخرة «جينيسيس».

وخصصت الشركة 5ر95 تريليون وون (79 مليار دولار) من الاستثمارات للأعمال المستقبلية، بحلول عام 2030، بما فيها 19.4 تريليون وون لإنتاج السيارات الكهربائية و12 تريليون وون لقدرات البرمجيات.