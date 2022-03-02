المركز الوطني للتنافسية يطلع على نموذج التنمية الأيرلندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني للتنافسية افتراضيا النسخة الرابعة من فعالية «حديث التنافسية» تحت عنوان «رحلة التنافسية في أيرلندا»، قدمتها رئيسة المجلس الوطني الأيرلندي للتنافسية والإنتاجية فرانسيس روان، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ونائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، وعدد من قيادات الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

وتحدثت الدكتورة روان عن نموذج التنمية الأيرلندي، ونهجه الاستراتيجي الذي بدأ منذ العام 1960، مشيرة إلى انتقاله من اقتصاد صغير إلى اقتصاد قائم على التصنيع، والاستثمار الأجنبي المباشر الهادف إلى التصدير، مع التركيز على القطاعات عالية القيمة مثل تقنية المعلومات، والاتصالات، والأدوية.

وكانت التحولات التي مرت بها تنافسية أيرلندا أحد المحاور الرئيسة التي تناولتها رئيسة المجلس الوطني الأيرلندي للتنافسية والإنتاجية، قائلة «إنه بعد العام 1990 تعززت التجارة داخل الاتحاد الأوروبي بفعل عولمة التجارة في مجالات الخدمات والأسواق المالية، إلى جانب نمو سلاسل القيمة العالمية، زيادة سرعة الابتكار، التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر من خارج الاتحاد الأوروبي، الاستثمار في البحث والتطوير والمهارات عالية المستوى، مما دفع إلى وضع سياسات تعزز الأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى التركيز على مستجدات التنافسية والإنتاجية على المستوى الاقتصادي.