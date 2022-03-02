1.2 مليار قيمة صادرات المملكة من التمور خلال 2021

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ووصلت تمور المملكة إلى 113 دولة من مختلف دول العالم، حيث شكلت التمور الطازجة والمكنوزة نسبة 77% من إجمالي قيمة الصادرات، ونسبة 23% من غيرها من التمور.
وارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور 110% من عام 2016، حيث حققت المملكة أعلى نسبة معدل نمو سنوي عالميا في صادرات التمور 13% خلال الأعوام الخمسة الماضية وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.
وأسهمت المملكة في دعم قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية، حيث استطاعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر استراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور «كفاكهة غير اعتيادية» (سوبر فورت) لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019م، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «السنة الدولية للتمور» عام 2027، ويجري التنسيق حاليا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور.
صادرات المملكة من التمور
- القيمة 1.215 مليار ريال خلال 2021
- نسبة الزيادة 31% مقارنة بعام 2020
- نسبة زيادة قيمة الصادرات 110% من عام 2016
- معدل نمو سنوي عالميا في صادرات التمور 13%
- جهات تم التصدير لها 113 دولة
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