شكرا لقرائتكم خبر 200 دراسة تفصيلية لدعم الرحلة التصديرية للمنتج الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) أكثر من 200 دراسة ضمن خدمة دراسات السلع والأسواق المتخصصة عبر موقعها الالكتروني، وذلك ضمن دورها الرئيس في دعم المنتج الوطني وتيسير الرحلة الشاملة للمصدرين، وتزويدهم بالفرص المتاحة في الأسواق العالمية، حيث تتم هذه الدراسات على نطاق 120 منتجا في مختلف دول العالم، بناء على الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تسهم في دفع الصادرات غير النفطية نحو نمو مستدام يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في رفع معدلها من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي. وحول هذه الخدمة وأهدافها، أوضح نائب الأمين العام للهيئة عبدالرحمن العثمان أن هذه الخدمة تعد إحدى الخدمات الرئيسة التي تقدمها الصادرات السعودية من مجموع ما تقدمه من برامج وخدمات لتطوير قدرات المصدرين والمنشآت السعودية، ورفع مستوى المعرفة التصديرية وجاهزية التصدير، وذلك من خلال خطوات مدروسة ومقننة ودراسات وافية، تساعد في تمكين المصانع والشركات المحلية على الانفتاح على الأسواق العالمية، لتحقيق انتشار أوسع لصادراتها من مختلف المنتجات، وذلك بما تقدمه الدراسات من تفاصيل عن الأسواق والسلع المستهدفة للتصدير.



كانت هذه تفاصيل خبر 200 دراسة تفصيلية لدعم الرحلة التصديرية للمنتج الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.