اجتماع برئاسة السعودية يناقش أحكام قواعد المنشأ للسلع العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبوالنصر أن الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السعودية، ناقش العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات

ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأوضح أبو النصر أن الاجتماع الذي ترأسه المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالعزيز المغيرة، وشاركت فيه وفود من 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بحث سبل تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء، بهدف الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأشار إلى أنه عقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل حول إصدار شهادة المنشأ الالكترونية، قدمت خلالها كل من المملكة والإمارات والمغرب عرضا مرئيا متكاملا حول جميع الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الالكترونية والتجهيزات المسبقة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتعميم الاستفادة وتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الالكترونية على الانخراط في تطبيق هذه الخدمة.