إتاحة شطب السجلات التجارية فورا والكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة التجارة شطب السجلات التجارية للمؤسسات والفرعية للشركات الكترونيا وبشكل فوري، ودون المطالبة بمراجعة الجهات الأخرى.

وبينت وزارة التجارة في بيان لها أنه ابتداء من 1 مارس 2022، سيتمكن أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات (رئيسي وفرعي) والسجلات الفرعية للشركات من شطب سجلاتهم الكترونيا وبشكل فوري بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل التجاري (إن وجدت)، ودون المطالبة بمراجعة الجهات الأخرى قبل الشطب، فيما تتطلب إجراءات شطب السجلات الرئيسة للشركات، إكمال متطلبات تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف لتوفير الوقت والجهد على أصحاب السجلات التجارية الراغبين في إلغاء سجلاتهم، وينسجم مع توجه الوزارة بتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة.

وكانت خدمة شطب السجلات التجارية سابقا تتطلب عددا من الإجراءات المرتبطة بجهات حكومية مختلفة، مثل سداد الرسوم الضريبية، وإلغاء التراخيص المرتبطة بالسجل، ونقل خدمات العمالة قبل شطب السجل، وهو الأمر الذي كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد من أصحاب السجلات التجارية الراغبين في إلغائها.

وقد مكنت الخدمة الجديدة أصحاب الأعمال من إقفال أعمالهم التجارية رسميا خلال شطب السجل، وفي حال تطلب الأمر مراجعات الجهات الأخرى يكون لاحقا لخطوة شطب السجل.

وأشارت وزارة التجارة إلى أنها تتيح للراغبين في الاستفادة من الخدمة شطب سجلاتهم التجارية عبر الرابط http://e.mc.gov.sa .

شطب السجلات التجارية الكترونيا

بدء التطبيق 1 مارس 2022

كيفية الاستفادة من الخدمة:

عبر الرابط http://e.mc.gov.sa

تفاصيل الخدمة:







أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات (رئيسي وفرعي): شطب سجلاتهم الكترونيا وبشكل فوري بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل (إن وجدت)



أصحاب السجلات الفرعية للشركات: شطب سجلاتهم الكترونيا وبشكل فوري بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل (إن وجدت)



أصحاب السجلات الرئيسة للشركات: إكمال متطلبات تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل



الأهداف:





توفير الوقت والجهد على أصحاب السجلات التجارية



توفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة



تمكين أصحاب الأعمال من إقفال أعمالهم التجارية



أبرز متطلبات شطب السجلات التجارية سابقا: