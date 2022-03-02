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وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران، أن الغرفة تحاول من خلال طرح الفرص الوظيفية تلبية احتياجات قطاع الأعمال بعسير من الكوادر الوطنية المؤهلة بمختلف التخصصات بدعم من الشركات الوطنية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة من الغرفة لتوطين الوظائف في شركات القطاع الخاص وخفض نسبة البطالة، عبر توفير فرص وظيفية ملائمة للشباب السعودي لمساعدتهم في الاندماج في سوق العمل. مبينا أن الغرفة تنسق مباشرة مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية لتوجيه طالبي العمل خلال المقابلات الشخصية.
وأشار إلى أن غرفة أبها تنظم ملتقيات التوظيف لإثراء الفرص الوظيفية بمنطقة عسير للشباب والشابات السعوديين، مما يسهم في دفع العجلة التنموية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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