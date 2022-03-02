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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقاء التوظيف الثالث بالمدينة المنورة، تنظمه اليوم كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة بمشاركة 12 جهة عمل مختصة بمجالات السفر والسياحة والفندقة والأغذية. وبحسب بيان صادر عن كلية السياحة، يوفر اللقاء 100 وظيفة تستهدف خريجي الكلية من كل التخصصات، ويقام بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».



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