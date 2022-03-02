مشاريع النقل العام بالحافلات تغطي 9 مدن ومحافظات بـ42 مسارا تردديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغطي مشاريع النقل العام بالحافلات في مدن ومناطق المملكة المعلن عن إطلاقها في الربع الأول من هذا العام 9 مدن ومحافظات، تتضمن في مجملها 42 مسارا تردديا، بمسافة تصل إلى 1660 كلم.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل في بيان أمس، أن عدد الحافلات المخصصة لهذه المشاريع الاستراتيجية بلغ 276 حافلة، موزعة على مدن ومناطق المملكة حسب الاحتياج والطاقة الاستيعابية لذلك، بينما بلغ العدد الإجمالي لمحطات التوقف في كامل مشاريع النقل العام بالحافلات 691 محطة توقف.

وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع أمانات وهيئات تطوير المناطق تتابع مراحل التنفيذ حتى اكتمال هذه المشاريع، في المناطق المستهدفة بهذه المشاريع وهي منطقة القصيم في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، والمنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وفي منطقة المدينة المنورة، وفي محافظة الطائف وحاضرة منطقة جازان في محافظات جيزان وصبيا وأبو عريش.

وأوضحت الهيئة أن مشاريع النقل العام بالحافلات ستسهم في تعزيز ثقافة النقل العام وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة ورفع نسبتها لتبلغ 15% في العام 2030 تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكما ستسهم هذه المشاريع أيضا في توفير خيارات متعددة للتنقل أمام المستفيدين، كما ستساعد في تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية والمزدحمة، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد وهذا سينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري.

مشاريع النقل العام بالحافلات في المدن والمناطق:

الإطلاق الربع الأول 2022







تغطي 9 مدن ومحافظات



تتضمن 42 مسارا تردديا



عدد الحافلات 276 حافلة



عدد المحطات 691 محطة توقف



المناطق والمدن المستهدفة:

منطقة القصيم

مدينة بريدة

محافظة عنيزة

المنطقة الشرقية

حاضرة الدمام

محافظة القطيف

منطقة المدينة المنورة

محافظة الطائف

منطقة جازان

جيزان

صبيا

أبو عريش