شكرا لقرائتكم خبر إطلاق المؤشر الإيجاري والمنصة الجيومكانية الحضرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل المؤشر الإيجاري للمدن الرئيسة لإتاحة معلومات مفصلة عن الأحياء في المدن الأساسية، والمنصة الجيومكانية الحضرية U Maps لتوفير خدمات جيومكانية متطورة للشركاء من القطاع الحكومي والخاص، كما دشن برنامجي «دعم وتمكين المطورين العقاريين» و»تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين»، خلال افتتاحه لمعرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس»، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مؤكدا دور التنظيمات والبرامج التي عملت عليها الوزارة لترتيب السوق العقاري تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الحقيل أن البرنامجين يستهدفان تمكين المطورين ورفع قدراتهم للوصول إلى مستوى يؤهلهم لتنفيذ مشاريع سكنية تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية ورغباتها بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وذكر أن المؤشر الإيجاري يستهدف مساعدة المستأجرين وصناع القرار بالحصول على المعلومات بشكل مفصل على مستوى الأحياء للمدن الأساسية في مرحلته الأولى، فيما تستهدف المنصة الجيومكانية المساهمة في توفير خدمات جيومكانية متطورة للشركاء من القطاع الحكومي والخاص رفع جودة خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكد قوة العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين الذين تجاوزت أعدادهم 80 مطورا على مستوى مدن ومناطق المملكة، علاوة على 400 مطور مؤهل للعمل في مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق ضمن المشاريع العقارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأشار الحقيل إلى أهمية تطبيق تقنيات البناء الحديث في 60% من مشاريع الوزارة لتسريع وتيرة البناء مقارنة بالبناء التقليدي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لافتا إلى دور مركز التحكيم العقاري بالتعاون مع وزارة العدل في تسهيل حل النزاعات، ودور المنصات الالكترونية «سكني» و»المستشار العقاري» و»إيجار» في حفظ الحقوق وتسهيل استفادة الأسر من الخيارات السكنية. وعقب كلمته كرم معاليه الجهات الراعية للمعرض.

وقام بجولة على المعرض، واطلع على ما يتضمنه من خدمات وخيارات مختلفة تبرز دور العلاقة التشاركية بين قطاعي التمويل والتطوير العقاري؛ لتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يتيحها صندوق التنمية العقارية في إطار تمكن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبون فيها.

المؤشر الإيجاري للمدن الرئيسة:

يستهدف مساعدة المستأجرين وصناع القرار بالحصول على المعلومات بشكل مفصل على مستوى الأحياء للمدن الأساسية في مرحلته الأولى

المنصة الجيومكانية الحضرية U Maps:

تستهدف توفير خدمات جيومكانية متطورة للشركاء من القطاع الحكومي والخاص ورفع جودة خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

برنامج دعم وتمكين المطورين العقاريين

برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين

يستهدفان تمكين المطورين ورفع قدراتهم للوصول إلى مستوى يؤهلهم لتنفيذ مشاريع سكنية تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030