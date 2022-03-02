شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 2-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 2-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.195 مليار جنيه.



إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، البدر للبلاستيك، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات. إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، البدر للبلاستيك، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.195 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.195 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 302.5 مليون ورقة مالية بقيمة 829.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.58%، والعرب على 11.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.2 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 170 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 485.1 ألف جنيه، 80.4 مليون جنيه، 129.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 11189 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13558 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4718 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 144 ألف سهم، 4.6 مليون سهم، 625 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 1.2 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 144 ألف سهم، 4.6 مليون سهم، 625 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 1.2 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العبور للاستثمار العقاري، 643 ألف سهم، 267 سهم، 10 أسهم، 1.1 مليون سهم، 1500 سهم، 32.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 14817 سهم، 77 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتي مستشفى كليوباترا، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 4.6 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، شراء الثانية 5069 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.22%.

إنكوليسأعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، بيع شركة مصر للتأمين عدد 1.048 مليون سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 42.97 مليون جنيه وتم تخفيض من 6.55%، إلى 1.31%، فيما اشترت شركة الطارق لتجارة واستيراد وتوزيع السيارات عدد 4.6 مليون سهم بقيمة 189 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها 23%. إنكوليسأعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، بيع شركة مصر للتأمين عدد 1.048 مليون سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 42.97 مليون جنيه وتم تخفيض من 6.55%، إلى 1.31%، فيما اشترت شركة الطارق لتجارة واستيراد وتوزيع السيارات عدد 4.6 مليون سهم بقيمة 189 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها 23%.

كما أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شراء شركة مباشر للخدمات المالية-مركز دبي المالي العالمي المحدودة عدد 6.2 مليون سهم بسعر 0.59 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 2.3% إلى 5.75%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.





مجموعة عامر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، صافي إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه عام 2020 بزيادة قدرها 28.66%، وبلغ صافي الربح 83.2 مليون جنيه مقابل 25.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 226.1%، وتهدف الشركة إلى تنوع مصادر الدخل المدرة للإيرادات الدورية، وذلك من خلال تنوع الأنشطة المختلفة لتشمل مجالات عدة مثل الاستثمار العقاري، الفنادق، المطاعم، المولات التجارية، ونادي بورتو للإجازات بالإضافة إلى اقتحام مجالات جديدة وأنشطة أخرى.





مصر للألومنيوم قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه جاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من عقد الاستشاري بين الشركة والمجموعة الهندسية الاستشارية "سيجمان"، ولم تنتهي المجموعة من إتمام دراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات حتى تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.





دايس للملابس قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن الشركة قامت بزيادة مساهمتها في الشركة التابعة تكستيل برنت بلس لتصبح 100% بدلًا من 76% في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه.