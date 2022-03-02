شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية رواندية للتعاون فى التحول الرقمى والابتكار ودعم ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع بولا إنجابيرى وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بدولة رواندا لبحث دعم التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بالتحول الرقمى والابتكار وريادة الأعمال والبريد، جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، والتدريب التقنى وبناء الكوادر الرواندية فى مختلف المجالات التقنية؛ وفى هذا السياق استعرض الدكتور عمرو طلعت مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد كفاءات رقمية فى مختلف مجالات التكنولوجيا؛ موضحا أنه تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية لخلق جيل من خبراء المعلوماتية؛ حيث تم بحث دعوة الطلاب الروانديين للدراسة بالجامعة.

وبحث الجانبان سبل دعم التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال إرسال بعثات لاستكشاف سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرواندى للتعرف على الفرص المتاحة للشركات المصرية لتقديم منتجاتها. فضلا عن التعاون فى مجال التحول الرقمى وبناء التطبيقات اللازمة لإنشاء وادارة المدن الذكية، كما تم مناقشة الاستعانة بالخبرات المصرية فى تطوير البريد وخدماته المختلفة لتمكين البريد الرواندى من تنفيذ خطط التحديث.

حضر الاجتماع؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس إيهاب أبو بكر نائب رئيس الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمى.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تشاك روبينز الرئيس التنفيذى لشركة سيسكو سيستمزCisco؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص التوسع فى استثمارات الشركة بمصر.

كما تم استعراض استراتيجية مصر الرقمية للتعهيد التى تستهدف تعزيز قدرات مصر التنافسية فى هذه الصناعة الهامة؛ حيث تم الاشارة الى الحوافز الجديدة المقدمة للمستثمرين وتم دعوة الشركة للاستفادة منها للتوسع فى أنشطتها فى مصر.

وناقش الاجتماع أيضا سبل التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية من خلال المشاركة فى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لاتاحة التدريب التقنى المتخصص للشباب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة.

حضر الاجتماع؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع بيللى زهانج نائب رئيس المبيعات والخدمات الخارجية بشركة "أوبو" OPPO؛ تناول اللقاء بحث ضخ استثمارات فى مجال تصنيع الالكترونيات من خلال انشاء مصنع للشركة للهاتف المحمول فى مصر.

حضر الاجتماع؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، واسكوت زهانج رئيس مركز أعمال الهواتف المحمولة بشركة أوبو.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت قد شارك على رأس وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة؛ حيث شهدت الزيارة توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون فى مجال دعم وتقوية الشبكة الدولية للاتصالات، بالإضافة الى عقد أربعة لقاءات مع وزراء لتعزيز التعاون العربى والافريقى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن عقد مباحثات واسعة مع تسع شركات عالمية حول الحوافز الاستثمارية وفرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، كما شارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة ضمن فعاليات المؤتمر حيث ألقى كلمة حول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مواجهة تداعيات التغير المناخى والجهود المصرية المبذولة فى هذا الشأن.