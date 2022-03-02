شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجلود: إنشاء 33 مصنعًا للأحذية الرياضية خلال السنوات الثلاثة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة صناعة الجلود، أنه تم إنشاء 33 مصنعاً للأحذية الرياضية خلال السنوات الثلاثة الماضية تنتج حوالى 80 ألف زوج حذاء رياضى يوميا، موضحًا أنه يتم العمل حاليا على الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى، وهو ما يعد تصدير محليا لأن عدم الاستيراد يقلل من إنفاق العملة الصعبة التى يتم الاستيراد بها.

وافتتح جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، معرض القاهرة الدولي للجلود الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض ويستمر في الفترة من 2 إلى 4 مارس بمشاركة 76 شركة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات برعاية وزارة التجارة والصناعة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد الشريف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس الوفد الاوزباكستاني.

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في مؤتمر صحفى على هامش معرض القاهرة الدولي للجلود اليوم الأربعاء، إن المعرض يضم كبرى الشركات العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية والشنط والمستلزمات.

وأضاف أن الغرفة تسعى لزياة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لذلك تم دعوة مشترين من عدد من الدول أبرزها الأردن وكينيا واوزبكستان وليبيا والعراق وفلسطين فضلا عن مشاركة 10 شركات تركية وصينية متوقعاً أن تشهد الدورة الحالية للمعرض زيادة عدة المشترين بنسبة تتراوح بين 20-25%.

وأشار إلى أن قطاع صناعة الجلود في مصر يشهد تطوراً كبيراً في جودة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، وذلك يظهر جلياً في منتجات العارضين بمعرض القاهرة الدولي للجلود مرجعا السبب في ذلك لقرار خفض الاستيراد حيث فتح باب أمل للمصانع لتثبت وجودها وأنها تستطيع المنافسة بقوة و تحول بعض المستوردين الي مصنعين.

وتابع أن غرفة صناعة الجلود تقدمت بمذكرة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة لسرعة انشاء اللجنة العليا للجلود التي تضم كافة المعنيين بتطوير القطاع مشيرا إلى أن الوزيرة وعدت بدراسة الأمر، مؤكدًا أن المصانع العاملة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لم ترفع أسعار منتجاتها خلال العام الماضي رغم ارتفاع أسعار الخامات بنسبة تتعدى إلى 20% وذلك نتيجة حالة الركود التي تسيطر على الأسواق.