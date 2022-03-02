شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.195 مليار جنيه.



إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، البدر للبلاستيك، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات. إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، البدر للبلاستيك، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.195 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.195 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 302.5 مليون ورقة مالية بقيمة 829.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.58%، والعرب على 11.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.2 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 170 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 485.1 ألف جنيه، 80.4 مليون جنيه، 129.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 11189 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13558 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4718 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 78 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.93%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 6.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.656 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.02%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.73%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 11.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.56%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 9.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.172 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 24.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.77%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 11.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.248 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.25%.