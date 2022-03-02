شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين مصر وبنجلاديش على المستوى السياحى والأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وزارة السياحة والآثار، ظهر اليوم، الأربعاء، بمقر الوزارة بالزمالك، شهريار علم، عضو البرلمان ووزير الدولة للشئون الخارجية ببنجلاديش، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وقد حضر اللقاء السفير محمد مونيرول إسلام سفير بنجلاديش بالقاهرة، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة بنجلاديش لمصر وخاصة في ظل قرب بدء تشغيل خط طيران مصر للطيران بين مصر وبنجلاديش، بالإضافة إلى مناقشة إعداد برامج سياحية مشتركة، كما تم بحث آليات الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة والآثار، لتدريب العاملين بقطاع السياحة وخاصة في مجال الضيافة، ومجال الحفائر الأثرية وبناء وتجهيز المتاحف الأثرية.

كما تم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفيه لممثلي وسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ببنجلاديش لزيارة مصر والتعرف على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بين الشركات السياحية بالبلدين لبحث آليات جذب المزيد من السائحين من دولة بنجلاديش لزيارة المقاصد السياحية المصرية.