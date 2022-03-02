شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس واير: التمويل المضمن يجذب اهتماماً مطرداً في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «توقعات بارتفاع إيرادات التمويل المضمن في المملكة إلى 11.14 مليار دولار أمريكي بحلول 2029».

ألقى موقع «بيزنس واير» الاقتصادي العالمي الضوء على نهوض قطاع التمويل المضمن في المملكة، الذي يعد واحداً من أكثر اتجاهات التمويل حداثة وجاذبية في الأسواق خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى التوقعات الإيجابية القوية، التي تحظى بها المملكة في هذا القطاع، خلال الفترة بين 2022 و2029.

ورصد الموقع نتائج أكثر من 50 مؤشر أداء رئيسيا في قطاعات الإقراض والتأمين والمدفوعات والثروة تطرق لها تقرير صادر عن مؤسسة "ريسيرش آند ماكتس".

ويعتبر التمويل المضمن نموذج توزيع برمجيات ناشئا يستعد لإعادة تشكيل صناعة الخدمات المالية، لمساعدة قادة الخدمات المالية على التنقل في هذه السوق الناشئة.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «وفقاً لمسح التمويل المضمّن للربع الرابع من عام 2021، من المتوقع أن تنمو صناعة التمويل المضمّن في السعودية بنسبة 38.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 3.65 مليار دولار أمريكي بحلول 2022».

وعلى المستوى العالمي، من المتوقع وصول شركات التمويل المضمنة، بما في ذلك تلك الشركات المحورية في هذا الاتجاه، إلى رسملة سوقية قدرها 7.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وفي الولايات المتحدة، سيصل سوق التمويل المضمن إلى ما يقل قليلاً عن 230 مليار دولار أمريكي، من حيث حجم الإيرادات الجديدة، بحلول عام 2025 في الولايات المتحدة، مقابل 22.5 مليار دولار أمريكي. في عام 2020، وهو ما يشكل زيادة قدرها 922 %.

وأردف «بيزنس واير»: «من المتوقع أن تنمو صناعة التمويل المضمنة بشكل مطرد خلال فترة التوقعات، مسجلة معدل نمو سنويا مركبا قدره 22.9 % خلال الفترة بين 2022-2029».

أيضاً، سترتفع إيرادات التمويل المضمن في المملكة على وجه الخصوص من 3.65 مليار دولار أمريكي في عام 2022 لتصل إلى 11.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وفقاً للتنبؤات التي رصدها الموقع البحثي.