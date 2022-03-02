شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم الأربعاء .. زيادة سعر النفط وتراجع البورصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدداً من الأخبار على المستوى الاقتصادى محليًا وإقليميا وعالميًا، ولعل الحدث الأبرز اليوم هو القفزة الكبيرة في أسعار النفط، وفيما يلي استعراض بأهم الأخبار الاقتصادية.

صعود بورصات الخليج

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.16% خاسرًا 19.69 نقطة ليغلق عند مستوى 12654.65 نقطة، وتصدرت البورصات الصاعدة مؤشر السوق العام لبورصة الكويت، بنسبة 2.12% رابحًا 161.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7799.33 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.06% رابحًا 70.08 نقطة ليغلق عند مستوى 3467.71 نقطة.



بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% خاسرًا 19.69 نقطة ليغلق عند مستوى 12654.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% خاسرًا 38.58 نقطة ليغلق عند مستوى 24962.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 277.7 مليون سهم بقيمة 12.5 مليار ريال.

سجلت أسعار النفط اليوم، 111.48دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.68دولار للبرميل . وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء ،قفزت إلى أعلى مستوياتها في7 سنوات. وسلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الضوء على العواقب الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا على سوق الطاقة العالمي، مُشبهة الصدمة التي ستتعرض لها أسواق الطاقة العالمية بأزمة النفط عام 1973 والتي تعرف بـ"صدمة النفط الأولى".

تراجع مؤشرات البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.195 مليار جنيه.

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجع بالتعاملات الصباحية، وبلغت قيمة تراجع الذهب 3 جنيهات، ومن المتوقع مزيد من التغير في أسعار الذهب بالسوق المصري مع هبوط أسعار المعدن عالمياً لتسجل مستويات 1925 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 847 جنيها للجرام.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن وزارة التعاون الدولى تقوم على دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالقضايا السكانية والتنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى وتطوير البنية التحتية من خلال التعاون المشترك ومطابقة التمويل الدولى مع أهداف التنمية المستدامة والترويج لمشروعات مصر التموية فى محيطها الإقليمى والدولى، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائى تضم 372 مشروعا بقيمة 26 مليار دولار.