شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تفتتح أحدث فروعها في الدمام, المملكة العربية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كجزأ من خطتها للتوسع في مجال التجزئة في المملكة, لولو افتتحت أحدث فروعها في الدمام , المملكة العربية السعودية, حيث يقع هذا المتجر في شارع عثمان بن عفان رضي الله عنه, حي الريان, و الفرع رقم 26 في المملكة و الـ 224 على مستوى الممجموعة عالميا. حيث سيوفر تجربة تسوق عصرية و خاصة للعملاء . تم إفتتاح الفرع من قبل سعادة الأستاذ: بدر بن سليمان الرزيزاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية و بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو و العضو المنتدب السيد يوسف علي ام اي و ممثلين آخرين من الجهات الرسمية و الحضور الآخرين.

و بمساحة تبلغ أكثر من 100.000 قدم مربع, هذا المتجر سيوفر كافة المنتجات الأساسي للعملاء و المنتجات الطازجة بالإضافة لمنتجات لولو المتميزة و منتجات بلش , بالإضافة للمتاجر المتنوعة و لولو كونكت و الإلكترونيات التي ستفر آخر التقنيات من مختلف العلامات التجارية.

“ سعداء بخطتنا التوسعية في المملكة العربية السعودية “ قالها رئيس مجلس مجموعة لولو السيد يوسف علي ام اي.

السعودية تمتلك سوق واعد بطاقة الشباب و الرؤية الجديدة, التي نرى أنها تتناسب مع توجه لولو أيضاً, كما أننا ايضا نتوسع و نضخ الطاقة الجديدة في سوق الشرق الأوسط للتجزئة

الاشياء الرائجة مؤخرا متوفرة في المتجر من خلال المنتجات العضوية, ركن السلطة

الأشياء الرائجة مؤخرا ستكون متوفرة في هذه المتجر مثل المنتجات العضوية و ركن السلطة الخاص بالإضافة الى الاطباق الصحية الخاصة بالحمية

من مختلف أنحاء العالم و التي يتم تحضيرها في مطبخ لولو

السوشي الطازج و البرياني و المقرمشات اللذيذة. بالإضافة الى قسم اللحوم الذي يدار من قبل أشخاص محترفين يمكنهم مساعدتك في اختيار أفضل اللحوم و المنتجات البحرية التي يتم جلبها من مختلف المحيطات.

المخبز يوفر المنتجات المخبوزة طازجاً. الكيكات اللذيذة التي يمكن تقديمها أيضاً مع العصير الطازج المحضر لدينا لبداية اليوم.

كل العملاء يبحثون عن منتجات الحيوانات الأليفة حيث تتوفر تشكيلة كبيرة من أطعمة الحيوانات الأليفة لاكتمال الدائرة. بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة جدا من المنتجات المزروعة في المملكة العربية السعودية كجزأ من فلسفة لولو تحت شعار “ تناول المحلي”

هذا المتجر يتكون من دور واحد مع طريقة وصول سهلة مع تعدد كاونترات المحاسبة و مواقف السيارات الواسعة.

سيكون هناك عروض مذهلة و صفقات خاصة بالإفتتاح للترحيب بالعملاء الجديد في تجربة تسوق مفضلة.