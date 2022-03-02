شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بختام جلسة الأربعاء باستثناء هبوط الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.16% خاسرًا 19.69 نقطة ليغلق عند مستوى 12654.65 نقطة، وتصدرت البورصات الصاعدة مؤشر السوق العام لبورصة الكويت، بنسبة 2.12% رابحًا 161.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7799.33 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.06% رابحًا 70.08 نقطة ليغلق عند مستوى 3467.71 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% خاسرًا 19.69 نقطة ليغلق عند مستوى 12654.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% خاسرًا 38.58 نقطة ليغلق عند مستوى 24962.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 277.7 مليون سهم بقيمة 12.5 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.90%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.80%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والنقل بنسبة 1.78%، 1.72%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.5%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.16%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.1%، فيما ارتفعت قطاعات الطاقة، والمواد الأساسية، والمرافق العامة، وتجزئة الأغذية، والإعلام والترفيه بنسبة 3.23%، 1.67%، 0.56%، 0.26%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 50 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.45%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 4.80%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 4.19%، وتراجع 157 سهمًا على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 8.98%، ثم سهم "عناية" بنسبة 8.68%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 7.94%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.06% رابحًا 70.08 نقطة ليغلق عند مستوى 3467.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 187.4 مليون سهم محققة ما قيمته 645.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5327 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 4.05%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.88%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.59%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.06%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.71%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.48%، فيما تراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.51%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.58%، وتصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 34 مليون ورقة بقيمة 213.6 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.668% رابحًا 158.79 نقطة ليغلق عند مستوى 9680.07 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.745 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 291.8 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الثلاثاء، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.87%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.76%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.4%.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 8.7%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 8.44%، ثم سهم " شركة غذاء القابضة" بنسبة 4.68%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 2.48%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 2.07%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 675.8 مليون درهم.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% رابحًا 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1969.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 820.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 68.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.52%، وقفز سهمي شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.52%، 1.23%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 14.09% بضغوط هبوط أسهم بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، 0.49%، 0.37%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 1.88% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.12% رابحًا 161.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7799.33 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.49% رابحًا 207.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8527.41 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.92% رابحًا 57.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6348.86 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.19% رابحًا 78.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6674.91 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 355.9 مليون سهم بقيمة 113.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 17.2 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.72%، يليه قطاع العقار بنسبة 2.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.7%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.4%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاعي الصناعة والمنافع بنسبة 0.98%، 0.9%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاعي التأمين والطاقة بنسبة 0.47%، 0.26%، على التوالي.