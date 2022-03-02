شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج انتخاب مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة انتخابات مجلس إدارة شعبة أصحاب شركات إلحاق العمالة للخارج وهيئة المكتب لدورة انتخابية جديدة.

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن اختيار أحمد سعد مصطفى رئيسا للشعبة، وسعيد الخباز نائبا أول ، وعلى محمود سليمان نائبا ثانيا، وهاني سعيد سكرتيرا عاما للشعبة، ولعضوية مجلس الإدارة كل من عبد الوهاب منصور السيد السيد أحمد، وإيهاب عاشور، وإيهاب عدلي، وبخيت رمضان، ورامي رمضان، وعباس عامر وإبراهيم الشربيني، وأحمد رضوان، وماهر زكريا، ومحمد إبراهيم، ومحمد أنور، ومحمد بكرى، ومحمد جميل، ومحمد رزق، ومحمد محمد السيد، ومصطفى أمين جبر.

وعقب تشكيل هيئة المكتب اجتمع محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة مع المجلس الجديد مقدما التهنئة لهم بانتخابهم لدورة جديدة لمدة اربع سنوات ، بحسب بيان الغرفة التجارية في الجيزة.

وأكد إمبابي على ضرورة الاهتمام بشأن ملف العمالة بالخارج وذلك في ظل احتياجات الدول المجاورة للعمالة المصرية، مضيفا إلى ان الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يفخر دائما باولاده العاملين بالخارج لاهمية تحويلات المصريين بالخارج والتي تعد من أهم مصادر الدخل القومي ولذلك فإن الدولة المصرية تولي إهتماما كبيرا بشأن هذا الملف ولذلك يجب على الشعبة أن تساهم في رفع كفاءة وتدريب العمالة المصرية لتستطيع المنافسة بالخارج وتوفير عقود آمنة للمصريين المتعاقدين بالخارج.