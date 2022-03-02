شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة مصر للتميز الحكومى تختتم فعاليات تدريب سفراء التميز بالهيئة القومية للبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي فعاليات تدريب سفراء التميز لمشروع الجوائز الداخلية لعدد 917 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية؛ وذلك استعدادًا للإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة التميز الداخلي بتلك المكاتب.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التدريب يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء قدرات وتأهيل سفراء التميز لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مؤكدة أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة.

ومن جانبه أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي حرص إدارة الجائزة على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات لاستكمال مراحل المشروع الرئيسية، موضحًا أنه تأتي بعد انتهاء التدريب؛ مرحلة فتح باب الترشح للجوائز الداخلية وذلك لمدة شهر، ثم تبدأ عمليات التقييم وصولًا إلى التحكيم واعتماد نتائج أفضل 80 مكتب مميكن على مستوى الجمهورية مؤهل للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأشار مصطفى إلى وصول عدد المتدربين بمكاتب البريد إلى 1675 متدرب، وعدد 37 دورة تدريبية، كما وصل عدد أيام التدريب إلى 74 يوم تشمل 450 ساعة تدريبية، توزعت على 6 محطة تدريبية على مستوى الجمهورية هى القاهرة، والمنوفية، والاسماعيلية، وقنا، وأسيوط، والاسكندرية.