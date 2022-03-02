شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يفقد 2.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.195 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 11189 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13558 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة.