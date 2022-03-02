شكرا لقرائتكم خبر عن موقع Deutsche Welle الألمانى يختار أفضل عشرة أماكن سياحية فى مصر تستحق الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع Deutsche Welle الألماني الشهير تقريراً مصوراً اختار خلاله أفضل عشرة أماكن سياحية في مصر والتي تستحق الزيارة تحت عنوان "عشرة أسباب لزيارة مصر" حيث جاء في المرتبة الأولى منطقة أهرامات الجيزة، والذي اعتبر عدم اكتمال أية رحلة سياحية إلى مصر دون زيارة الأهرامات مشيرا الى تمثال أبو الهول الذي اعتبره تمثال أسطوري متواجد بشكل مهيب عند مدخل منطقة أهرامات الجيزة .

وفى المرتبة الثانية كان جبل موسي بسيناء والذى يعد موقعا مقدسًا في الأديان السماوية. ويوجد الجبل على ارتفاع 2،285 مترًا، مشيرا إلى انه بالرغم من صعوبة صعود الجبل إلا أن المناظر الطبيعية الخلابة التي يستمتع بمشاهدتها السائح من فوق قمته تعوض الجهد المبذول في هذا الصعود.

أما في المرتبة الثالثة كان دير سانت كاترين الذى يقع عند سفح الجبل وهو من أقدم الأديرة، ويعد أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ورابعا كان هرم زوسر المدرج الذى يعتبر أقدم مبنى حجري في العالم، ويعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979، ويقع في قلب جبانة سقارة.

وفي المرتبة الخامسة جاء معبدي أبو سمبل اللذان يحظيان أيضًا بمكانة مميزة في اليونسكو، واللذان بناهما الملك رمسيس الثاني.

وجاءت منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر في المرتبة السادسة، والذي ترجع تسميته إلى المقابر الملكية العديدة الموجودة به والتي من بينها مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون .

سابعا المتحف المصري بالتحرير والذي يضم العديد من القطع الأثرية وأشار التقرير أنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

وفي المرتبة الثامنة جاءت محمية رأس محمد، وهي مثالية للمسافرين المحبين للغطس والغوص. وتقع على ساحل البحر الأحمر وتضم عدداً من أكثر الشعاب المرجانية الملونة في العالم، وتزخر بالحياة البحرية الفريدة كما أنه يمكن مشاهدة الدلافين على طول ساحل البحر الأحمر .

تاسعا البحر الأحمر الذى يشتهر بمقوماته المتنوعة لقضاء الأجازات وعشاق الرياضات المائية والغوص، ويتميز بشواطئ طويلة ودرجات حرارة معتدلة على مدار العام علاوة على المدن والمنتجعات الساحلية التي تصطف على سواحله، ومن بين هذه المدن مدينة الغردقة التي تزخر بالكثير من المطاعم والانشطة السياحية المتنوعة التي يمكن الاستمتاع بها خلال قضاء فترة الاجازات بها.

وفي المرتبة العاشرة جاءت الأقصر الواقعة في جنوب مصر والتي تضم عدد من أكثر المواقع الأثرية ثراءا ومن بينها معابد الكرنك ومعبد حتشبسوت، والاستمتاع بالرحلات النيلية، فضلا عن إمكانية القيام برحلات البالون الطائر التي تتيح الفرصة للاستمتاع بمشاهدة الطبيعية الخلابة للاقصر من أعلى.