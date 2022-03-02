شكرا لقرائتكم خبر عن "أوكلا" تكرم المصرية للاتصالات بالمؤتمر العالمى للهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة "أوكلا" العالمية المتخصصة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت بتكريم الشركة المصرية للاتصالات "WE" على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة المنعقد في برشلونة في الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2022، وذلك بعد أن استطاعت الشركة أن تقتنص، وبجدارة، لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي ثابت في منطقة شمال أفريقيا ولقب مزود خدمة الإنترنت الثابت الأعلى تقييما في مصر ، ولقب مزود الخدمة الحاصل على أفضل تجربة فيديو للهاتف المحمول في مصر خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2021 وفقًا لما أعلنته شركة ®️Ookla التي تستند أرقامها إلى تحليل دقيق للاختبارات التي يجريها المستخدمون من خلال ®️Speedtest، تسلم الجائزة محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجارية.

وتعليقا على هذا التكريم قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "حصولنا على هذه الجوائز يأتي تتويجًا لجهود كبيرة ومتواصلة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى خدمات الإنترنت في مصر" مضيفًا "فخورون بتحقيق هذا الإنجاز في ظل زيادة الإعتمادية على خدمات الإنترنت في جميع نواحي الحياة وخاصة في مجال الصحة والتعليم والخدمات الحكومية وما صاحبها من زيادة غير مسبوقة في الطلب على خدمات الإنترنت"

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجارية "سعداء بهذا التكريم من شركة عالمية مثل أوكلا، والذي يؤكد حرص المصرية للاتصالات على السعي الدائم نحو زيادة معدلات رضا العملاء، وضمان حصولهم على أفضل مستوى ممكن من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"

يأتي حصول شبكة "WE" على هذه الجوائز تأكيدًا على حرص المصرية للاتصالات على دعم عملية التحول الرقمي في البلاد من خلال الاستثمار المتواصل في تطوير وتحديث البنية التحتية. حيث ضخت الشركة استثمارات كبيرة على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN وكابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين، وقد ساهمت هذه الجهود في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الشركة من الأفراد والشركات عن طريق تمكين الشبكة من استيعاب الزيادة غير المسبوقة في حركة مرور البيانات وتوفير أفضل سرعة للإنترنت الأرضي الثابت.