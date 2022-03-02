شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقى نظيريه الفلسطينى والأردنى لتعزيز التعاون بمجالات المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور أسحاق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة فلسطين؛ تناول اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى أسبانيا.

شهد اللقاء التأكيد على حرص مصر على تقديم الدعم لمطالب الجانب الفلسطينى بالاتحاد الدولى للاتصالات والاتحاد البريدى العالمى، كما تم بحث التعاون فى عدد من المجالات التى تشمل بناء القدرات الرقمية من خلال معاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وكذلك التعاون فى مجال الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال بالإضافة الى الاطلاع على التجربة المصرية فى مجال تناقل الأرقام، فضلا عن التعاون فى مجال البريد والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال تنظيم قطاع الاتصالات لاسيما فى الموضوعات المتعلقة باللوائح التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية وخطة الترقيم.

واستكمالا لمباحثات التعاون بين مصر والأردن فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع أحمد قاسم الهناندة وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون فى مجالات البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال، كما تم التأكيد على أهمية توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصرى والبريد الأردنى.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هواوى العالمية لإنشاء أول نقطة تخزين لمحتوى الإنترنتPoP) ) لها فى مصر وذلك فى مركز البيانات الإقليمى الخاص بالشركة المصرية للاتصالات فى القرية الذكية بالقاهرة.

وبموجب هذا التعاون تقوم شركة هواوى من خلال خدمات البنية التحتية وخدمات الربط المميزة التى توفرها الشركة المصرية للاتصالات، بتقديم أحدث التقنيات الخاصة بشبكات تقديم المحتوى بجانب توفير الاستجابة اللازمة لدعم التطبيقات الحديثة فى عصر الذكاء الاصطناعى؛ حيث تفسح تلك الخطوة المجال نحو تقديم خدمات المحتوى بأعلى كفاءة ممكنة فى مختلف المجالات مثل صناعة المحتوى والألعاب والتجارة الإلكترونية والتمويل والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

ويوفر مركز البيانات الجديد الخاص بالشركة المصرية للاتصالات والذى يعد الأحدث والأكثر تطورا، خدمات الاستضافة لنقطة التخزين الخاصة بشركة هواوى فى مصر، وقد تم تصميم هذا المركز وفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية UPTIME-TIER III.

ويتصل مركز البيانات الدولى الجديد بمحطات الإنزال البحرية العشر الخاصة بالمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما يتيح له الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم والقدرة على تقديم الخدمات لجميع العملاء المحليين والدوليين من شركات وأفراد. كذلك يتميز المركز بتقديم خدمات الاستضافة المعززة وتوفير مستويات أعلى من التعددية مع القدرة على التوسع لاستيعاب احتياجات الاستضافة المتزايدة، والتى ستساهم بشكل أكبر فى تطوير خصائص الاستدامة وترشيد تكاليف الطاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن. حيث يستهدف المركز بإمكاناته المتميزة مقدمى خدمات الاتصالات ومقدمى الحوسبة السحابية والمؤسسات الحريصة على الحصول على أفضل خدمات مراكز البيانات الاستثنائية، التى تراعى أفضل معايير إدارة المخاطر وأقل زمن انتقال للبيانات وتصل مساحته التخزينية إلى 2000 راك.

وتعقيبا على التوقيع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الموقع الجغرافى المتميز لمصر فى قلب العالم كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات بالإضافة الى البنية التحتية للكابلات البحرية التى تملكها والتى تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تؤهلها لكى تكون مركزاً إقليمياً فى صناعة مراكز البيانات؛ مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على توطين صناعة مراكز البيانات التى تعد أحد أهم الصناعات الواعدة التى تسهم فى تحقيق نمو اقتصادى.

وعلق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قائلاً : التعاون مع شركة هواوى لإنشاء أول نقطة تخزين لمحتوى الإنترنت لشركة هواوى العالمية فى مصر. تعمل تلك الاتفاقية على تعظيم فوائد توطين خدمات المحتوى القادمة من الصين بشكل أفضل من خلال الاستفادة من خدمات البنية التحتية المميزة للشركة المصرية للاتصالات ومنصة هواوى المتطورة لتقديم خدمات المحتوى."

وقال فينسنت سان الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر: "سعداء بذاك التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات الذى يؤكد على الثقة فى قدرتنا على تقديم أفضل الحلول الرائدة عالميًا. ستعمل الشركتان سويا من أجل تطوير منصة تقديم خدمات المحتوى استنادًا إلى خبرتنا التى تمتد لنحو 20 عامًا فى السوق المصرى وسابقة أعمالنا على مستوى العالم. نحن على أتم استعداد لتقديم أفضل الخدمات فى مجال الاتصالات من اجل دعم التنمية الاقتصادية اتساقا مع رؤية الحكومة المصرية نحو تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تيرى هيى رئيس هواوى فى شمال إفريقيا؛ حيث تناول اللقاء بحث التعاون فى عدد من المجالات والتى تشمل تطوير شبكات البنية التحتية للاتصالات، وصقل المهارات الرقمية، واستخدام أحدث تقنيات شركة هواوى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء لدعم الجهود المبذولة فى هذا المجال لاسيما مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 ، كما تم مناقشة أوجه التعاون فى مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى.

وحضر اللقاء المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع فرنسسكو فنتورينى نائب رئيس شركة مايكروسوفت؛ حيث تم استعراض خطط الشركة لدعم الحلول الرقمية المعتمدة على البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وبحث سبل التوسع وبناء المزيد من الشراكات مع الحكومة المصرية.

وحضر الاجتماع المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وشون هاكل نائب رئيس شركة مايكروسوفت لشؤون مشغلى شبكة أزور السحابية، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر.