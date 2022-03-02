شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى 9 مارس الجاري بمركز المؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات اقامة فعاليات الدورة الـ ( 55 ) لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 - 18 مارس الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقالت عسل ان المعرض يعد احد أقوى المعارض العامة المقامة في مصر حيث يشارك به عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية، والتي توفر للمواطنين منتجات متميزة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتفتح أمامهم باب الاختيار من بين أكثر من شركة تقدم نفس المنتج، مشيرة الى ان المعرض يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات المختلفة،ورفع جودة المنتج المحلي، على مستوى الشركات الخاصة والشركات الحكومية المتمثلة في الشركات القابضة، والتي تتنافس أيضا مع الشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض.

وأوضحت رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان المعرض يشارك به أكثر من مائة شركة من كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات اليدوية والحرفية، إلى جانب منتجات السجاد والموكيت والإكسسوارات والصناعات الغذائية .

وأكدت عسل التزام الهيئة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة زوار المعرض، مشيرةً الى أن المعرض يقوم بتنظيمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بصفة سنوية، ويلقى اقبال كبير من جمهور المواطنين .