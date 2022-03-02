شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة Redmi Note 11 المبتكَرة .. تصاميم جذابة وأداء متفوق تتيح للمستخدمين ابتكار أسلوب حياة ذكية وعصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الرياض، 26 فبراير 2022: بعد أقل من أسبوعين على اطلاقها في السوق السعودي، حققت سلسلة Redmi Note 11 المبتكَرة نقلة نوعية وفريدة في تعزيز نمط حياة محبيها، وذلك لما تقدمه هذه السلسلة من ميزات فريدة وقوية تجتمع في جهاز من الحجم المتوسط بسعر تنافسي، كما تتبنى السلسلة الجديدة أسلوب حياة ذكية لمستخدميها، وهذا ما جعل هذه السلسلة ترتقي بمحبي هواتف شاومي إلى أعلى مستويات التحدي وتتيح لهم التقاط لحظات مذهلة مع كاميرا فريدة من نوعها.

وتتميز السلسلة الجديدة بتوفيرها مزايا ترتقي لفئة الهواتف الرائدة مثل كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، تسمح بالتقاط صور بدقّة عالية وتفاصيل واقعية. وبطارية 5000 ميللي أمبير سريعة الشحن مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من مميزات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وهذا ما يؤكد السعي المستمر من شاومي لمنح أفضل المواصفات لمحبيها لتعزيز وإظهار ابداعاتهم.

كما تؤمن شاومي أن التصميم الحقيقي يجب أن يلبي تطلعات المستهلكين وترتقي إلى أذواقهم المختلفة، وقد أثبتت ذلك من خلال تصاميمها الخلابة التي توفر للمستهلكين من مختلف الأجيال منتجاً رائعاً لإظهار شخصيتهم، كما تؤمن شاومي أن الجودة التصنيعية من الأساسيات في اجهزتهم وهذا ما يتيح لمحبيها من مختلف الأجيال الاستمتاع بتجربة مليئة بجمال التكنولوجيا، لذا صممت شاومي منتجاتها لتقدم أداء متميز بطريقة عصرية وأنيقة من خلال أجهزتها التي يمكن أن تكون خير حليف للمستخدمين وذلك ما يتمثل أيضا في منتجات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT).