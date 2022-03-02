شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة بأسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 111.48دولار و109.68 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 111.48دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.68دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء ،قفزت إلى أعلى مستوياتها في7 سنوات. وسلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الضوء على العواقب الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا على سوق الطاقة العالمي، مُشبهة الصدمة التي ستتعرض لها أسواق الطاقة العالمية بأزمة النفط عام 1973 والتي تعرف بـ"صدمة النفط الأولى".

وأشارت المجلة في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أنه منذ بداية العملية الروسية يوم 24 فبراير الماضي، ارتفع سعر النفط الخام مرتين ليصل سعر البرميل إلى 105 دولارات أمريكية، وهو مستوى لم تبلغه أسعار النفط منذ 2014، محذرة من أن الأمور ستتجه نحو الأسوأ.

وأوضحت المجلة أنه حتى إذا لم تستهدف العقوبات الاقتصادية الحالية ضد روسيا تجارة الطاقة بشكل صريح، فإن العقوبات المفروضة على البنوك والكيانات الأخرى ستعيق النفط الروسي والغاز الطبيعي وصادرات الفحم، ما سيؤثر سلبا على أسواق الطاقة العالمية.

وإضافة إلى ذلك، فإن الخطر الذي تواجهه ناقلات النفط في الإبحار عبر البحر الأسود سيقلل من كمية النفط التي تصل للأسواق العالمية، بما في ذلك الإمدادات غير الروسية التي تنتقل بحرا عبر دول مثل كازاخستان.

ويشهد اليوم الأربعاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها ومنهم روسيا أو ما يعرف بتحالف "أوبك بلس " وذلك لتحديد ما إذا كان سيتم الالتزام بالاتفاق الحالى للإمدادات النفطية والذى يتضمن الإنتاج 400 ألف برميل يوميا فى شهر أبريل.