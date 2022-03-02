شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11280 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13638 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4441 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2840 نقطة.

أعلنت شركتي مستشفى كليوباترا، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 4.6 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، شراء الثانية 5069 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.22%.

أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، بيع شركة مصر للتأمين عدد 1.048 مليون سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 42.97 مليون جنيه وتم تخفيض من 6.55%، إلى 1.31%، فيما اشترت شركة الطارق لتجارة واستيراد وتوزيع السيارات عدد 4.6 مليون سهم بقيمة 189 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها 23%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، صافي إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه عام 2020 بزيادة قدرها 28.66%، وبلغ صافي الربح 83.2 مليون جنيه مقابل 25.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 226.1%، وتهدف الشركة إلى تنوع مصادر الدخل المدرة للإيرادات الدورية، وذلك من خلال تنوع الأنشطة المختلفة لتشمل مجالات عدة مثل الاستثمار العقاري، الفنادق، المطاعم، المولات التجارية، ونادي بورتو للإجازات بالإضافة إلى اقتحام مجالات جديدة وأنشطة أخرى.

في سياق آخر قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه جاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من عقد الاستشاري بين الشركة والمجموعة الهندسية الاستشارية "سيجمان"، ولم تنتهي المجموعة من إتمام دراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات حتى تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.

من جهتها قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن الشركة قامت بزيادة مساهمتها في الشركة التابعة تكستيل برنت بلس لتصبح 100% بدلًا من 76% في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه.