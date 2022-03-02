شكرا لقرائتكم خبر عن لا تمثل أي خطورة.. "تاون جاس" لسكان الإسماعيلية لا تنزعجوا من رائحة الغاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عن بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة الإسماعيلية على أن يتم البدء فى التنفيذ اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي بالأماكن المحيطة بالمحطة، حيث تؤكد أن أعمال ملء خزان الرائحة هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة علي المواطنين وتتم الأعمال طبقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان أمان العملاء وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.