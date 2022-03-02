شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمران ينعى عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال والذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا المولى أن يتغمده برحمته.

وقال عمران :" تزاملت مع الفقيد أثناء عضويته لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحالى (مارس 2018-مارس 2022) وعاصرت أثنائها إخلاصه الشديد في العمل وخبراته الممتدة فى أدوات التمويل وعلمه الذي لم يبخل به على أي من العاملين بالهيئة ".

وأضاف رئيس الهيئة أن المرحوم عبد الحميد إبراهيم قد تحمل كثيرا آلام المرض في الفترة الماضية، لكن لم يمنعه ذلك من مواصلة مسيرة العطاء، ولم يتخلف يوما عن المشاركة في اجتماعات المجلس سواء بالحضور الفعلي أو الافتراضي، ولم يبخل برأيه وفكره في البت في أي من الموضوعات أو المستجدات التي تواجه الرقابة المالية، وكانت له آراء قيمة في كثير من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الهيئة خلال عضويته للمجلس الحالي.

ويتقدم الدكتور عمران نيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بخالص العزاء للأسرة فى الفقيد، داعيا المولى عز وجل ان يغفر له وان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلحقه بالصالحين.

الجدير بالذكر أن المرحوم عبد الحميد إبراهيم كان قد عُينَ رئيسا للهيئة العامة لسوق المال في ديسمبر 1995 وحتى يونيو عام 2005، ثم كبيرًا لمستشاري وزارة الاستثمار منذ يوليو 2005 حتى أكتوبر عام 2010، وقد تم اختياره عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ يوليو 2009 وحتى الآن، كما عين عضوا بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.

كما شغل المرحوم عبد الحميد إبراهيم عضوية مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال خلال الفترة (2005-2003)، وعضو اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة والمراجعة منذ عام 1999 وحتى يونيو 2013، كما ساهم في انشاء مركز المديرين المصري وشغل عضوية مجلس أمناء المركز، كما مثل مصر في عضوية مجلس إدراة بنك الكوميسا لمدة 3 سنوات اعتبارًا من يونيو 2002 حتى يونيو 2005.

كما أعير للعمل كخبير مالى / محاسبى بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا م مايو 1974، ثم رقى إلى وظيفة كبير مستشارين اعتبارا من أكتوبر 1978 حتى يونيو 1986.