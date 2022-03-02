شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 847 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجع بالتعاملات الصباحية، وبلغت قيمة تراجع الذهب 3 جنيهات، ومن المتوقع مزيد من التغير في أسعار الذهب بالسوق المصري مع هبوط أسعار المعدن عالمياً لتسجل مستويات 1925 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 847 جنيها للجرام.



أسعار الذهب: أسعار الذهب: عيار 18 : 726 جنيه. عيار 21 : 847 جنيها. عيار 24 : 968 جنيه. الجنيه الذهب : 6776 جنيها.

وكانت الأسعار قفزت بالسوق المصرية لمستويات تاريخية هي الأعلى منذ 9 أشهر، حيث زاد سعر الغرام عيار 21 بنسبة 6% ليسجل 860 جنيهًا عند إعلان عن الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تتراجع فى ختام تعاملات البورصة العالمية يوم الجمعة لينخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 32 جنيهًا ليصل إلى 828 جنيهًا، ثم ارتفع مجددًا لمستويات 842 جنيهًا صباح أمس ثم واصل الذهب صعوده إلي مستوي 850 جنيها بختام تعاملات أمس، وبدأ الذهب تعاملات اليوم على تراجع محدود بحوالي 3 جنيهات.

وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، حيث أنهى الذهب الأسبوع الماضي على استقرار نسبي رغم التقلبات القوية للأسواق.