سعر الدولار اليوم .. استقرار العملة الخضراء أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 2-3-2022، ولم يتأثر سعره خلال أزمة روسيا وأوكرانيا، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.