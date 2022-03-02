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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم .. استقرار العملة الخضراء أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 2-3-2022، ولم يتأثر سعره خلال أزمة روسيا وأوكرانيا، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وأبرزها سعر الدولار اليوم فى مصر .
وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى: سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.