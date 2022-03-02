سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى بسبب تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - سعر الروبل الروسى أمام الجنيهننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 2-3-2022، بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا، حيث انخفض سعره بقيمة 4 قروش وكان مسجلا خلال الأسبوع الماضى سعر 0.19 جنيه مصري، بينما سجل اليوم 0.15 جنيه مصرى، حيث سجل 1 روبل الروسي 0.15 جنيه مصري ، بينما 1 جنيه مصري = 7.13 روبل الروسي روبل الروسي.

ويتكون الروبل من 100 كوبيك، وكان الروبل العملة المستخدمة في روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتى السابق ولا يزال العملة الرئيسية لعدة من دول رابطة الدول المستقلة.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأسبوع الماضي كالتالى: