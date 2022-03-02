شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج 280 ألف طن بولى إيثيلين للسوق المحلى والتصدير بمبيعات7.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" إحدى شركات قطاع البترول اجتماع الجمعية العامة لإعتماد نتائج اعمالها عن عام 2021 ، حيث يُعد مجمع انتاج البتروكيماويات التابع للشركة بالأسكندرية أحد أهم واحدث مشروعات هذا الصناعة في مصر والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2017 .

واستعرض الكيميائي محمد علي حسنين رئيس شركة إيثيدكو اهم نتائج الاعمال موضحاً انها انتجت أكثر من 274 ألف طن من الإيثيلين ساهمت في الوفاء بإحتياجات المشروعات بعدد من شركات قطاع البترول مثل سيدبك والبتروكيماويات المصرية، كما تم إنتاج أكثر من 280 ألف طن من منتج البولى ايثيلين لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية بحجم مبيعات بلغ 7.1 مليار جنيه لافتا الى فتح أسواق جديدة لتصدير منتجات الشركة هذا العام في عدد من الدول مثل سيرلانكا وكندا واوروجواى والدومينكان وجامبيا وبوركينافاسو، هذا بالإضافة الى المنتجات الثانوية التي بلغت كميتها اكثر من 28 ألف طن وجرى تعظيم الاستفادة منها بتصديرها و بيعها بالسوق المحلي بدلاً من استخدامها كوقود حريق، موضحاً أنه بالرغم من التأثير الواضح لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي الا أن النتائج المحققة تعكس نجاح الشركة في الحفاظ على كفاءة الإنتاج ومستوى الأداء وتشغيل مصانعها وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة.

وأضاف أن تلك النتائج ساهمت في رفع إيرادات المبيعات في الفترة من 2017 منذ بدء الإنتاج حتى 2021 الى نحو 1ر2 مليار دولار بكميات لنحو 7ر1 مليون طن بولى ايثيلين و 224 الف طن منتجات ثانوية مما يعزز من مكانة مجمع ايثيدكو كرافد رئيسى لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى واستخدامه كمادة خام في الصناعة البتروكيماوية .

وأشار الى اهتمام ايثيدكو بتطوير قدراتها الإنتاجية من خلال المشروع الجارى دراسته لإضافة وحدة جديدة لتلوين وتحبيب البولي إيثيلين لإستخدامه في المواسير الخاصة بشبكات البنية الاساسية من غاز طبيعى والمياه والصرف للمساهمة فى الوفاء بمتطلبات مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية الحالية كمشروع حياة كريمة .

كما أوضح أن ايثيدكو حافظت خلال عام 2021 على سجلها المتميز الخالي من الإصابات والحوادث من خلال اتباع أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة فقا لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال حفاظاً على العاملين والأصول مما أدى الى تحقيق أكثر من 3ر2 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام ، والحفاظ على سلامة أصولها، لافتاً أنه تتويجاً لتلك الجهود فقد نجحت شركة إيثيدكو ان تكون أول شركة مصرية تحصل على شهادة الأداء في سلامة العمليات التشغيلية بعد قيام شركة DNV-GL العالمية بعمل تقييم شامل لمنظومة سلامة العمليات بالشرك، كما تم تكريم الشركة كأفضل شركة بالمؤتمر الدولي السنوي لتبادل الخبرات GTEC – 2021 بتقديم أفضل ورقة عمل عن الحلول الفنية للمشاكل التشغيلية وخطط تفادي ذلك.

وأضاف رئيس إيثيدكو أنه بعد تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية بأبعادها الإنمائية الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فإن الشركة واصلت تنفيذ عددًا من المبادرات المجتمعية والمشروعات التي تهدف لتلبية احتياجات المجتمع وخاصةً المحيط منها بالشركة وعلى رأسها مسارات بناء الإنسان والتعليم والصحة والبيئة وتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية .

وحضر اعمال الجمعية العامة كل من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول .