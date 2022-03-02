شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية تكثف متابعة السوق ورصد معروض السلع استعدادًا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على أهمية زيادة متابعة الحركة التجارية بالسوق، ورصد مدى توافر السلع في المناطق المختلفة وتنوعها، خاصة السلع الأساسية.

وجاء ذلك خلال ترأسُه جلسة عاجلة لأعضاء هيئة مكتب غرفة القاهرة" أحمد الوسيمي نائب أول ، وسامح زكي نائب ثان واللواء صلاح العبد أمين الصندوق، وأشرف الشيمي السكرتير العام " والجهاز التنفيذي للغرفة، وذلك أمس الثلاثاء لمناقشة مدى توافر السلع، وآخر المستجدات بالسوق ، وبعض الموضوعات الأخرى.

وأشار "العربي" إلى حرص القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، وأن الرئيس يؤكد بشدة على ضرورة السعي لضبط السوق وتكاتف كافة الجهات من أجل زيادة معروض السلع في المحافظات المختلفة، وهو ما نسعى إليه بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بدور الدولة في توافر معروض السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي على مدار السبع سنوات الماضية ، حيث لم تظهر أي مشكلة بالسوق، وهو ما يحسب للدولة ولأبنائها المخلصين الذين دائمًا ينظرون إلى المصلحة العامة. وشدّد "العربي" على ضرورة زيادة متابعة هيئة مكتب الغرفة للشعب التجارية في الأنشطة المختلفة ورصد حالة السوق ، ورفع تقرير مفصل يوميًا عن سير الحركة التجارية؛ حتى يتسنى لنا تحديد أي مستجدات قد تطرأ على السوق وأسبابها فيما يتعلق بكافة السلع ، والسلع الأساسية بصفة خاصة.

ونوه "العربي" إلى أن قرب دخول شهر رمضان المبارك يحتم علينا تكثيف الجهود في متابعة السوق والاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم - أعاده الله على بلدنا وشعبها بالخير واليمن والبركات - والسعي إلى زيادة معروض كافة السلع وتنوعها على مستوى مناطق المحافظات المختلفة.