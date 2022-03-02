شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1919 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13587 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4415 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2838 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4709 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، البدر للبلاستيك، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 144 ألف سهم، 4.6 مليون سهم، 625 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 1.2 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العبور للاستثمار العقاري، 643 ألف سهم، 267 سهم، 10 أسهم، 1.1 مليون سهم، 1500 سهم، 32.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 14817 سهم، 77 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتي مستشفى كليوباترا، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 4.6 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، شراء الثانية 5069 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.22%.

أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، بيع شركة مصر للتأمين عدد 1.048 مليون سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 42.97 مليون جنيه وتم تخفيض من 6.55%، إلى 1.31%، فيما اشترت شركة الطارق لتجارة واستيراد وتوزيع السيارات عدد 4.6 مليون سهم بقيمة 189 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها 23%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، صافي إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه عام 2020 بزيادة قدرها 28.66%، وبلغ صافي الربح 83.2 مليون جنيه مقابل 25.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 226.1%، وتهدف الشركة إلى تنوع مصادر الدخل المدرة للإيرادات الدورية، وذلك من خلال تنوع الأنشطة المختلفة لتشمل مجالات عدة مثل الاستثمار العقاري، الفنادق، المطاعم، المولات التجارية، ونادي بورتو للإجازات بالإضافة إلى اقتحام مجالات جديدة وأنشطة أخرى.

في سياق آخر قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه جاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من عقد الاستشاري بين الشركة والمجموعة الهندسية الاستشارية "سيجمان"، ولم تنتهي المجموعة من إتمام دراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات حتى تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.

من جهتها قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن الشركة قامت بزيادة مساهمتها في الشركة التابعة تكستيل برنت بلس لتصبح 100% بدلًا من 76% في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه.