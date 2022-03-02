شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المنتدى السنوى الثانى عشر لليوم العالمى للمرأة حول تعزيز المساواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق المنتدى السنوي الثانى عشر لليوم العالمى للمرأة حول تعزيز المساواة بين الجنسين في الأعمال التجارية، بغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن غدا الخميس، ولمدة يومين وذلك بحسب ما أعلنته مؤسسة الغرفة الاميركة على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الغرفة أن النساء واجهت تحولات كبيرة في طريقة عملهن وحياتهن خلال العامين الماضيين، مع استمرار العالم في التعافي من الوباء "كوفيد 19" والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، لافتة إلى أنه تظل البيئة غير مؤكدة بالنسبة للنساء اللائي يواجهن عقبات خطيرة في مشاركة القوى العاملة وتحقيق المساواة.

وأشارت أن النساء القوة العاملة يتركن أو يغيرن وظائفهن بوتيرة أسرع من الرجال، وتقارير الإنهاك وصلت إلى مستويات قياسية، ونقص العمالة مستمر في الشركات في جميع أنحاء العالم، موضحة انه على الرغم من هذه التحديات، فقد قدم الوباء " جائحة كورونا" فرصة فريدة لإنشاء نماذج وأنظمة جديدة تعمل بشكل أفضل للنساء حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.

وذكرت أن الغرفة بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية، ستنظم منتدى اليوم الدولي للمرأة السنوي الثاني عشر في 3-4 مارس 2022، لمناقشة كيف يمكن للشركات والمؤسسات غير الربحية والحكومات اغتنام هذه اللحظة لإعادة الابتكار والقيادة والتقدم المستدام للمرأة.

وأوضحت أن أبرز المتحدثات في المنتدى كل من هيلين أديوسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ" كير اكاديمى"، ومايكل أنيشين الرئيس التنفيذي، معهد ومؤسسة "ماجى ويمنز"، وشيري بلير، مؤسسة مؤسسة شيري بلير للمرأة، ومادلين دين)، الزعيمة المشاركة، بالتجمع النسائي، والنائبة جينيفر غونزاليس كولون الزعيمة المشاركة، بالتجمع النسائي.

بجانب النائبة عن ولاية واشنطن، كاثي ماكموريس رودجرز لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، والدكتورة جيل تيفينثالر، الرئيس التنفيذي للجمعية الجغرافية الوطنية، وراشيل فوجلشتاين، مستشار أول، مجلس البيت الأبيض لسياسات النوع الاجتماعي.