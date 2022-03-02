شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. استمرار تعليق التداول في بورصة «موسكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي الروسي استمرار تعليق التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن الخدمة الصحفية للبنك القول إن القرار بشأن التداول ليوم غد الخميس سيتم اتخاذه قبل الساعة التاسعة صباحا بتوقيت موسكو من نفس اليوم.

ويأتي إغلاق سوق الأسهم كإجراء احترازي في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي.