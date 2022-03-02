شكرا لقرائتكم خبر عن المجر.. البنك المركزي يسحب ترخيص وحدة سبيربنك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البنك المركزي المجري اليوم الأربعاء إنه سحب ترخيص وحدة سبيربنك بعد أن أمر من البنك المركزي الأوروبي بإغلاق الشركة الأم.

كان البنك المركزي المجري قد أمر يوم الاثنين بفرض عطلتين مصرفيتين على وحدة سبيربنك المجرية على خلفية مخاوف بشأن الأوضاع المالية للشركة الأم، وفرض بعد ذلك حدا على سحب الأموال عند سبعة ملايين فورنت (20691 دولارا) لكل عميل.

غير أنه قال اليوم في بيان إن تلك الإجراءات لم تكن كافية وأنه سيتعين إغلاق الوحدة. وقال إن ودائع العملاء التي تصل قيمتها إلى مئة ألف يورو سيتم ردها من قبل الصندوق الوطني لتأمين الودائع.