شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: الأسعار تنخفض فى مصر جنيهين ومعروض يكفى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم، لتسجل 31 جنيها في أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 36 جنيها فيما فوق بتراجع جنيهين، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف بحسب المنطقة والمحافظة.

في ذات السياق، استقر سعر البيض في الأسواق عند مستويات 51.5 جنيه للبيض الأبيض، و53.5 جنيها للبيض الأحمر، و 55 جنيها كرتونة البيض البلدي ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.



أسعار الدواجن اليوم: أسعار الدواجن اليوم:

سعر الأبيض 31 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 11.75_12 جنيه

كتكوت ساسو 6_6.25 جنيه

أمهات بيضاء 24 جنيها

أسعار الدواجن والبيض المنشورة في سياق هذه السطور، تعبر عن الجملة وليس السعر النهائي للمستهلك، حيث يضاف تكاليف النقل وهوامش ربح التجار مما يجعل السعر متغير من منطقة إلى أخرى.