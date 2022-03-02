شكرا لقرائتكم خبر عن 2.707 مليار برميل المخزون التجارى النفطى بدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض إجمالي المخزون التجارى النفطى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى نهاية الربع الرابع من عام 2021 بمقدار 51 مليون برميل عن مستوى الربع السابق ليصل إلى نحـو 2.707 مليار برميل، وهو مستوى منخفض بمقدار 328 مليون برميل عن مستويات الربع المماثل من العام السابق، وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير، أن إجمالى المخزون التجارى من النفط الخام قد ارتفـع فـى نـهايـة الربع الرابع من عام 2021 بمقدار 12 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 1.023 مليار برميل، وهو مستوى منخفض بنحو 151 مليون برميل مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى.

وتابع التقرير، انخفاض إجمالى المخزون التجارى من المنتجات النفطية بمقدار 63 مليون برميل مقارنـة السابق ليصل إلى 1.684 مليار برميل، وهـو مسـتوى منخفض بمقدار 177 مليون برميل بمستويات الربع المناظر من العام السابق.

وذكر التقرير، أنه من ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنخفض المخزون التجاري النفطـي فـي الأمريكتين بمقدار 31 مليون برميل مقارنـة بـالربع السابق ليستقر عنـد 1.483 مليار برميل 60 مليون برميل من النفط الخام و 877 مليون برميل من المنتجات ) ، وهو مستوى منخفض 132 مليون برميل مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق .